Родри: матч с Марокко — один из худших вариантов для нас

Защитник сборной Испании Родриго Эрнандес поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала чемпионата мира со сборной Марокко.

«Марокко — один из худших вариантов, которые могли нам достаться, потому что они выиграли свою группу и, вероятно, сделали это заслуженно. Мы не боимся неудачи, у нас есть амбиции, надежда и желание продолжать выступать на чемпионате мира. Мы вышли в 1/8 финала и хотим, чтобы все испанцы наслаждались игрой и победой Испании», — приводит слова Родри Marca.

Сборная Испании вышла из группы Е со второго места, набрав четыре очка. Испанцы обыграли сборную Коста-Рики со счётом 7:0, сыграли вничью с немцами (1:1) и уступили сборной Японии (1:2). 6 декабря, в 18:00 мск, состоится матч 1/8 финала между сборными Марокко и Испании.