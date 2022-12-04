Защитник Швейцарии Аканджи рассказал, в чём ЧМ-2022 в Катаре лучше, чем в России
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Защитник «Манчестер Сити» и сборной Швейцарии Мануэль Аканджи сравнил чемпионаты мира в России и в Катаре.
«У нас отличная база, отличное поле, всё близко. В России было по-другому, нам приходилось много летать. В этом плане чемпионат мира в Катаре лучше. Но я наслаждался временем в России, кайфовал от своего первого чемпионата мира. Надеюсь, здесь тоже будет круто по итоговому результату», — сказал Аканджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Сейчас проводятся матчи 1/8 финала международного турнира. На чемпионате мира в России, который прошёл в 2018 году, победила национальная команда Франции.
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