Защитник Швейцарии Аканджи рассказал, в чём ЧМ-2022 в Катаре лучше, чем в России

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Швейцарии Мануэль Аканджи сравнил чемпионаты мира в России и в Катаре.

«У нас отличная база, отличное поле, всё близко. В России было по-другому, нам приходилось много летать. В этом плане чемпионат мира в Катаре лучше. Но я наслаждался временем в России, кайфовал от своего первого чемпионата мира. Надеюсь, здесь тоже будет круто по итоговому результату», — сказал Аканджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Сейчас проводятся матчи 1/8 финала международного турнира. На чемпионате мира в России, который прошёл в 2018 году, победила национальная команда Франции.