Зарема Салихова: есть сомнения, что все участники Азиатской конфедерации будут рады России
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила на вопрос о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола. Напомним, УЕФА отстранил российские клубы и сборные от участия в международных турнирах под своей эгидой. В связи с этим РФС может рассмотреть вопрос о переходе в футбольную конфедерации Азии.
«Переход российских команд в Азию? Большие сомнения, что все участники Азиатской конфедерации будут нам рады. К тому же нельзя забывать про дорогостоящие перелёты», — приводит слова Салиховой «РБ Спорт».
Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что обсуждение возможного перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию состоится на ближайшем заседании исполкома.
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