Андрей Канчельскис — о переходе в Азию: нужно пробовать разные пути. Будет застой — беда

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о перспективе перехода России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Как вы видите переход в Азию? Не очень понимаю, как переход будет происходить. Нужно ведь согласие ФИФА. Они должны дать разрешение. В данный момент даже если они захотят, то положительного ответа они не дадут. ФИФА сейчас не будет рисковать и не пойдёт против всех. Нужно пытаться общаться и находить диалоги. Во всём можно прийти к общему знаменателю.



Нужно что-то делать, а не только сидеть и рассказывать. Такая ситуация случилась, нужно из неё как-то выбираться. Может и стоит попробовать перейти в азиатскую конфедерацию. Почему бы и нет? Нужно пробывать разные пути, чтобы не было застоев. Иначе будет застой, то это всё — беда», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.