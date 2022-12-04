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Андрей Канчельскис — о переходе в Азию: нужно пробовать разные пути. Будет застой — беда

Андрей Канчельскис — о переходе в Азию: нужно пробовать разные пути. Будет застой — беда
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о перспективе перехода России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Как вы видите переход в Азию? Не очень понимаю, как переход будет происходить. Нужно ведь согласие ФИФА. Они должны дать разрешение. В данный момент даже если они захотят, то положительного ответа они не дадут. ФИФА сейчас не будет рисковать и не пойдёт против всех. Нужно пытаться общаться и находить диалоги. Во всём можно прийти к общему знаменателю.

Нужно что-то делать, а не только сидеть и рассказывать. Такая ситуация случилась, нужно из неё как-то выбираться. Может и стоит попробовать перейти в азиатскую конфедерацию. Почему бы и нет? Нужно пробывать разные пути, чтобы не было застоев. Иначе будет застой, то это всё — беда», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Что именно ждёт Россию, если мы бросим УЕФА ради Азии. Это точно того стоит? Что именно ждёт Россию, если мы бросим УЕФА ради Азии. Это точно того стоит?
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