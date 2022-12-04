Роналду может стать послом заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030, если перейдёт в «Аль-Наср»

Появилась новая информация о предложении «Аль-Насра» нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду.

В случае перехода Роналду может стать послом заявки Саудовской Аравии на проведение Чемпионата мира — 2030. Саудовский клуб предложил 37-летнему форварду контракт сроком до 2025 года с зарплатой 200 млн евро в год. Роналду пока не принял предложение и думает над ним, так как хочет вновь сыграть в Лиге чемпионов, сообщает Николо Скила в Twitter.

В данный момент Криштиану Роналду принимает участие в чемпионате мира — 2022 в составе сборной Португалии. Его команда вышла из группы с первого места. В матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 сборная Португалии сыграет с национальной командой Швейцарии. Встреча пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле 6 декабря. Начало матча — в 22:00 мск.