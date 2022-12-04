Игроки сборной Англии получат до € 550 тыс каждый в случае победы на чемпионате мира

На чемпионате мира в Катаре наступила стадия плей-офф, в связи с чем начинает появляться информация о возможных призовых для игроков, чья национальная команда выиграет заветный кубок мира. Как сообщает британское издание The Telegraph, футболисты сборной Англии в случае своего триумфа на мундиале получат от € 490 тыс до € 550 тыс каждый.

У команды Гарета Саутгейта есть бонусный график, сумма которого увеличивается на каждом новом этапе соревнования. Сборная Англии успешно преодолела групповую стадию, выйдя в плей-офф с первого места и опередив такие команды в группе В, как США, Уэльс и Иран.

Но чтобы рассчитывать на максимально возможное вознаграждение, для начала подопечным Саутгейта предстоит обыграть сборную Сенегала на стадии 1/8 финала чемпионата мира. Матч между командами состоится сегодня, 4 декабря, начало в 22:00 мск.