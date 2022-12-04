Нападающий «Атлетико» Кунья может перейти в «Вулверхэмптон»

Английский «Вулверхэмптон» сделал предложение испанскому «Атлетико» о переходе бразильского нападающего Матеуса Куньи. Об этом сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.
«Вулверхэмптон» обсуждает детали официального предложения о подписании Матеуса Куньи из «Атлетико» Мадрид. Переговоры уже идут. Персональные условия станут следующим шагом к заключению сделки», — написал Фабрицио Романо в «Твиттере».
23-летний Кунья в текущем сезоне испанской Примеры провёл 11 матчей и отметился двумя результативными передачами. Форвард также принимал участие в пяти играх Лиги чемпионов.
«Вулверхэмптон» занимает 20-е, последнее, место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 10 очков после 15 матчей.
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