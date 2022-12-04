Месси поддержал Лаутаро Мартинеса, который пока не забивал голов на чемпионате мира 2022

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси поддержал партнёра по команде Лаутаро Мартинеса, который на чемпионате мира 2022 не забил ни одного гола. В матче аргентинцев с Саудовской Аравией (1:2) Мартинес сумел поразить ворота соперника, но взятие ворот отменили после обращения к VAR. В матче 1/8 финала с Австралией (2:1) форвард появился на поле на 71-й минуте и в концовке встречи имел несколько голевых моментов, но не реализовал их.
«Лаутаро Мартинес — очень важный игрок для нашей сборной. Он бомбардир, он живёт голами. Важно, чтобы он был готов к будущим матчам», — приводит слова Месси TyC Sports.
Аргентина пробилась в четвертьфинал турнира и сыграет с командой Нидерландов. Встреча состоится 9 декабря (22:00 мск).
Конте и Мартинес провели шуточный боксёрский поединок:
- 4 декабря 2022
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