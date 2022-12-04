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Месси поддержал Лаутаро Мартинеса, который пока не забивал голов на чемпионате мира 2022

Месси поддержал Лаутаро Мартинеса, который пока не забивал голов на чемпионате мира 2022
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси поддержал партнёра по команде Лаутаро Мартинеса, который на чемпионате мира 2022 не забил ни одного гола. В матче аргентинцев с Саудовской Аравией (1:2) Мартинес сумел поразить ворота соперника, но взятие ворот отменили после обращения к VAR. В матче 1/8 финала с Австралией (2:1) форвард появился на поле на 71-й минуте и в концовке встречи имел несколько голевых моментов, но не реализовал их.

«Лаутаро Мартинес — очень важный игрок для нашей сборной. Он бомбардир, он живёт голами. Важно, чтобы он был готов к будущим матчам», — приводит слова Месси TyC Sports.

Аргентина пробилась в четвертьфинал турнира и сыграет с командой Нидерландов. Встреча состоится 9 декабря (22:00 мск).

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