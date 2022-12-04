Гарри Кейн предположил, в каком клубе может продолжить карьеру Джуд Беллингем

Форвард сборной Англии Гарри Кейн похвалил партнёра по национальной команде Джуда Беллингема и предположил, в каком клубе полузащитник дортмундской «Боруссии» мог бы продолжить карьеру.

«Он фантастически начал турнир, потрясающий игрок. Он здорово играет с мячом и без него. Беллингем полон энергии, выкладывается и в играх, и на тренировках. Я действительно впечатлён. Его лидерские качества на высоте, несмотря на юный возраст.



В каком клубе окажется Джуд? Я думаю, он точно сменит команду летом. Сможет ли «Ливерпуль» завлечь его? Без сомнений. Но сначала они должны пробиться в Лигу чемпионов.



Учитывая уровень Беллингема, который ещё повышается благодаря участию в чемпионате мира, переход в «Манчестер Сити» или «Реал» кажется более вероятным. Мадридцам необходимо искать замену Модричу и Кроосу. Переезд в Испанию имеет смысл», — приводит слова Кейна HITC.

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