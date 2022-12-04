Гарри Кейн предположил, в каком клубе может продолжить карьеру Джуд Беллингем

Форвард сборной Англии Гарри Кейн похвалил партнёра по национальной команде Джуда Беллингема и предположил, в каком клубе полузащитник дортмундской «Боруссии» мог бы продолжить карьеру.
«Он фантастически начал турнир, потрясающий игрок. Он здорово играет с мячом и без него. Беллингем полон энергии, выкладывается и в играх, и на тренировках. Я действительно впечатлён. Его лидерские качества на высоте, несмотря на юный возраст.
В каком клубе окажется Джуд? Я думаю, он точно сменит команду летом. Сможет ли «Ливерпуль» завлечь его? Без сомнений. Но сначала они должны пробиться в Лигу чемпионов.
Учитывая уровень Беллингема, который ещё повышается благодаря участию в чемпионате мира, переход в «Манчестер Сити» или «Реал» кажется более вероятным. Мадридцам необходимо искать замену Модричу и Кроосу. Переезд в Испанию имеет смысл», — приводит слова Кейна HITC.
Болельщики Англии и Уэльса подрались с использованием стульев:
- 4 декабря 2022
-
19:01
-
19:00
-
19:00
-
18:51
-
18:50
-
18:47
-
18:45
-
18:39
-
18:36
-
18:35
-
18:21
-
18:19
-
18:15
-
18:11
-
18:04
-
17:47
-
17:47
-
17:40
-
17:35
-
17:20
-
17:19
-
17:18
-
17:04
-
17:01
-
17:00
-
17:00
-
16:45
-
16:43
-
16:36
-
16:28
-
16:20
-
16:09
-
16:04
-
16:00
-
16:00