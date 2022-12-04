«Челси» до сих пор не продлил контракт с Канте

«Челси» до сих пор не договорился с французским полузащитником Н'Голо Канте о продлении контракта, который истекает летом 2023 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере».



По информации источника, сам Канте хотел бы остаться в лондонском клубе, но сделка пока не согласована, а «Челси» уже начал присматриваться к молодым полузащитникам.



Канте перешёл в лондонский клуб в 2016 году. В нынешнем сезоне он принял участие в двух матчах английской Премьер-лиги, не отметившись результативными действиями.



В составе «Челси» Канте стал победителем Лиги чемпионов в сезоне 2020/2021.

Он пропускает чемпионат мира 2022 из-за травмы.

Ранее сообщалось об интересе к французскому хавбеку со стороны «Пари Сен-Жермен» и «Барселоны».

Новость по теме Н'Голо Канте может перейти в «ПСЖ»

Топ-футболисты, которые не сыграют на чемпионате мира