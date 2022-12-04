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Александр Ломовицкий вернётся из «Химок» в «Рубин»

Александр Ломовицкий вернётся из «Химок» в «Рубин»
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Агент Валериюс Мижигуркис, который представляет интересы Александра Ломовицкого, рассказал о будущем игрока. Права на полузащитника принадлежат «Рубину», но нынешний сезон он проводит в подмосковных «Химках» на правах аренды.

«Ломовицкий возвращается в «Рубин». Он принял решение вернуться в казанский клуб. Это его решение, он так захотел и решил.

На данный момент клубы занимаются документацией по возвращению Александра из аренды», — приводит слова Мижигурскиса Metaratings.

24-летний Ломовицкий перешёл из «Спартака» в «Рубин» зимой 2022 года, а в минувшее трансферное окно отправился в аренду в «Химки». В 19 матчах за команду Спартака Гогниева полузащитник забил один гол и сделал две голевые передачи.

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