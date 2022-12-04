Франция — Польша: Жиру открыл счёт

В эти минуты проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022 между сборными Франции и Польши. Команды играют на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Стартовый свисток главного арбитра Хесуса Валенсуэлы прозвучал в 18:00 мск. Следить за ходом встречи можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».
В концовке первого тайма форвард Оливье Жиру вывел французов вперёд, забив с передачи Килиана Мбаппе.
Французская команда вышла в плей-офф, выиграв группу D. Соперниками команды Дидье Дешама были сборные Австралии, Туниса и Дании.
Поляки по итогам группового турнира заняли второе место в квартете С, обойдя Мексику и Саудовскую Аравию. Победителем этой группы стала Аргентина, которая уже прошла в четвертьфинал, обыграв в 1/8 финала Австралию (2:1).
Победитель матча в 1/4 финала встретится с сильнейшим из пары Англии и Сенегала. Они также проведут свою игру сегодня, 4 декабря (22:00 мск).
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