Оливье Жиру обошёл Тьерри Анри и стал лучшим бомбардиром сборной Франции в истории

Форвард сборной Франции Оливье Жиру, который забил гол в матче 1/8 финала чемпионата мира с Польшей, стал лучшим бомбардиром в истории французской команды. Этот гол стал для него 52-м в футболке национальной команды. Жиру обошёл легендарного Тьерри Анри (51). Третью строчку в этом списке занимает другой действующий игрок сборной Франции – Антуан Гризман (42).

Матч Франции и Польши проходит в эти минуты, после первого тайма счёт 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Жиру вывел свою команду вперёд в концовке первого тайма.



Французская команда вышла в плей-офф, выиграв группу D. Соперниками команды Дидье Дешама были сборные Австралии, Туниса и Дании.



Поляки по итогам группового турнира заняли второе место в квартете С, обойдя Мексику и Саудовскую Аравию. Победителем этой группы стала Аргентина, которая уже прошла в четвертьфинал, обыграв в 1/8 финала Австралию (2:1).



Победитель матча в 1/4 финала встретится с сильнейшим из пары Англии и Сенегала. Они проведут свою игру сегодня же, 4 декабря (22:00 мск).

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