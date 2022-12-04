Бехич: идеальный момент для австралийского футбола, чтобы сделать шаг вперёд

Защитник сборной Австралии Азиз Бехич высказался об игре национальной команды на чемпионате мира. В матче 1/8 финала австралийцы уступили сборной Аргентины (1:2).

«Это должно стать огромной ступенькой для продвижения футбола в Австралии. Я надеюсь, что мы вдохновили следующее поколение понять, что можно играть с лучшими в мире, даже будучи австралийцем… Это идеальный момент для австралийского футбола, чтобы сделать шаг вперёд и получить больше признания на родине.



Мы добились того, чего не добивались другие составы: мы играли на ноль, мы забивали в каждой игре на чемпионате мира. Мы проиграли только Франции и Аргентине.



Думаю, что мы заслуживали большего. Было больно, просто тяжело принять, когда прозвучал финальный свисток. У нас были моменты в конце, но таков футбол, и мы их упустили», — приводит слова Бехича Reuters.

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