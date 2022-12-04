Гарри Кейн: Пеле вдохновляет нас. Мы все желаем ему здоровья

Форвард сборной Англии Гарри Кейн отреагировал на новости об ухудшении состояния здоровья легенды мирового футбола – бразильца Пеле.

Напомним, 29 ноября Пеле был госпитализирован в больницу Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу для повторной оценки химиотерапевтического лечения опухоли толстой кишки, диагностированной у экс-футболиста в сентябре 2021 года. 2 декабря в медицинском заключении было указано, что у Пеле выявлена респираторная инфекция. Позже появилась информация, что состояние Короля футбола стабилизировалось.



«Он вдохновляет нас на игру. Это невероятный футболист, невероятный человек. Нам очень грустно слышать новости о его болезни, но мы желаем ему здоровья. Не только я, но и вся сборная Англии», — приводит слова Кейна Metro.

Пеле обратился к болельщикам в свой день рождения: