Защитник сборной Японии Нагамото — о матче с Хорватией: чтобы победить, нам нужно мужество

Защитник сборной Японии Юто Нагатомо поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, в котором его команда встретится с Хорватией.

«Главное условие для победы — проявить мужество. Прежде чем идти в бой, они самураи полируют свое оружие и пытаются улучшить технику боя. Но если они напуганы во время боя, то не смогут в полной мере использовать это оружие и технику. В футболе то же самое. Конечно, тактика и умение обращаться с мячом важны, но как бы мы их ни улучшили, если нам страшно на поле, эти вещи бесполезны», — цитирует Нагамото британское издание BBC.

Матч между сборными Японии и Хорватии состоится завтра, 5 декабря, начало в 18:00 по московскому времени. В случае успешного исхода Япония в 1/4 финала сыграет с победителем пары Бразилия — Южная Корея.