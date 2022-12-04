Защитник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал слухи о переходе Гакпо в английский клуб

Крайний защитник «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласиа прокомментировал слухи возможном переходе форварда ПСВ и сборной Нидерландов Коди Гакпо в английский клуб в январское трансферное окно.



«Гакпо достаточно хорош для перехода в топ-клуб, в этом нет никаких сомнений», — приводит слова Маласии журналист Фабрицио Романо в «твиттере».



Ранее директор «ПСВ Эйндховен» Марсель Брандс рассказал, что летом 2022 года встречался с представителями «Манчестер Юнайтед» по поводу нападающего Коди Гакпо. ПСВ хотел выручить за своего футболиста € 50 млн. Однако официального предложения «Юнайтед» не делал.



23-летний Коди Гакпо — воспитанник ПСВ. В нынешнем сезоне первенства Нидерландов Гакпо провёл 14 матчей, в которых забил девять голов и отдал 12 результативных передач. Форвард представляет Нидерланды на чемпионате мира 2022. В четырёх матчах он забил три гола.

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