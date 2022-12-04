Франция — Польша: Мбаппе удвоил преимущество французов

В эти минуты проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022 между сборными Франции и Польши. Команды играют на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Стартовый свисток главного арбитра Хесуса Валенсуэлы прозвучал в 18:00 мск. Следить за ходом встречи можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

На 74-й минуте французский форвард Килиан Мбаппе зажёг на табло счёт 2:0.

Французская команда вышла в плей-офф, выиграв группу D. Соперниками команды Дидье Дешама были сборные Австралии, Туниса и Дании.



Поляки по итогам группового турнира заняли второе место в квартете С, обойдя Мексику и Саудовскую Аравию. Победителем этой группы стала Аргентина, которая уже прошла в четвертьфинал, обыграв в 1/8 финала Австралию (2:1).



Победитель матча в 1/4 финала встретится с сильнейшим из пары Англии и Сенегала. Они также проведут свою игру сегодня, 4 декабря (начало — в 22:00 мск).