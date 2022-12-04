Дубль Мбаппе помог Франции обыграть Польшу и выйти в четвертьфинал ЧМ-2022

Завершился матч 1/8 финала чемпионата мира 2022 между сборными Франции и Польши. Команды играли на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Стартовый свисток главного арбитра Хесуса Валенсуэлы прозвучал в 18:00 мск. Победу одержала Франция со счётом 3:1 и пробилась в четвертьфинал турнира.
На 44-й минуте форвард сборной Франции Килиан Мбаппе сделал своевременный пас в штрафную, Оливье Жиру оторвался от опекуна и пробил точно в дальний угол ворот — польский голкипер Войцех Щенсны не сумел справиться с ударом. На 74-й минуте французы быстро перешли из обороны в атаку, Усман Дембеле сделал пас к штрафной, Мбаппе обработал мяч и спокойно уложил его в верхний угол ворот. В компенсированное время Мбаппе оформил дубль. На 90+9-й минуте поляк Роберт Левандовски забил единственный гол своей команды с пенальти.
Франция в 1/4 финала встретится с победителем матча Англии и Сенегала. Они проведут свою игру сегодня же, 4 декабря (22:00 мск).
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