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Дубль Мбаппе помог Франции обыграть Польшу и выйти в четвертьфинал ЧМ-2022

Дубль Мбаппе помог Франции обыграть Польшу и выйти в четвертьфинал ЧМ-2022
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Завершился матч 1/8 финала чемпионата мира 2022 между сборными Франции и Польши. Команды играли на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Стартовый свисток главного арбитра Хесуса Валенсуэлы прозвучал в 18:00 мск. Победу одержала Франция со счётом 3:1 и пробилась в четвертьфинал турнира.

На 44-й минуте форвард сборной Франции Килиан Мбаппе сделал своевременный пас в штрафную, Оливье Жиру оторвался от опекуна и пробил точно в дальний угол ворот — польский голкипер Войцех Щенсны не сумел справиться с ударом. На 74-й минуте французы быстро перешли из обороны в атаку, Усман Дембеле сделал пас к штрафной, Мбаппе обработал мяч и спокойно уложил его в верхний угол ворот. В компенсированное время Мбаппе оформил дубль. На 90+9-й минуте поляк Роберт Левандовски забил единственный гол своей команды с пенальти.

Франция в 1/4 финала встретится с победителем матча Англии и Сенегала. Они проведут свою игру сегодня же, 4 декабря (22:00 мск).

ЧМ-2022 - финальный раунд. 1/8 финала
04 декабря 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 1
Польша
1:0 Жиру – 44'   2:0 Мбаппе – 74'   3:0 Мбаппе – 90+1'   3:1 Левандовски – 90+9' (пен)
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