Мбаппе сравнялся с Месси по голам на чемпионате мира

Сегодня, 4 декабря, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором сборная Франции уверенно обыграла Польшу со счётом 3:1. Дублем в составе трёхцветных отличился 23-летний нападающий Килиан Мбаппе. На счету французского форварда уже девять голов в рамках мундиаля, и по этому показателя он сравнялся с аргентинским футболистом Лионелем Месси.

Для достижения этого результата Мбаппе понадобилось сыграть за свою национальную команду 11 встреч, в то время как Месси провёл за Аргентину 23 матча. Также девять мячей на чемпионатах мира у таких нападающих, как Давид Вилья, Эйсебио, Роберто Баджо, Карл-Хайнц Румменигге.

Мбаппе и его сборная Франции сыграют в 1/4 финала мундиаля с победителем пары Англия — Сенегал.