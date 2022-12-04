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Мбаппе забил пятый гол на ЧМ-2022, на прошлом мундиале он отличился четыре раза

Мбаппе забил пятый гол на ЧМ-2022, на прошлом мундиале он отличился четыре раза
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Сегодня, 4 декабря, нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отметился дублем в матче 1/8 финала чемпионата мира с Польшей (3:1). Второй гол форварда в этой встрече стал уже пятым для него на текущем турнире. На чемпионате мира 2018 года в России Мбаппе отличился четыре раза. Тогда сборная Франции выиграла турнир, в финале обыграв команду Хорватии со счётом 4:2.

Сборная Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года выиграла у команды Польши со счётом 3:1. Мбаппе отличился на 74-й и 90+1-й минутах. Ещё один мяч в составе французской команды забил нападающий Оливье Жиру. У поляков с пенальти отличился Роберт Левандовски.

В четвертьфинале французы сыграют с победителем встречи Англия — Сенегал. Матч состоится сегодня, 4 декабря. Начало игры — в 22:00 мск.

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