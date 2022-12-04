Президент Франции Макрон угадал точный счёт и авторов голов в матче 1/8 ЧМ с Польшей

Сегодня, 4 декабря, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором сборная Франции обыграла Польшу со счётом 3:1. Президент Франции Эммануэль Макрон, ранее дававший прогноз на эту встречу, точно угадал и итоговый счёт встречи, и авторов забитых мячей.

«Думаю, что Дешам и его команда выйдут в следующий раунд, обыграв Польшу со счётом 3:1. Левандовски забьёт один гол, как и Мбаппе. Или, может быть, отличится Жиру, который хочет войти в историю. И будет интригой, кто забьёт третий гол сборной Франции», — приводит слова Макрона Get French Football New.

В матче отличились все три нападающих — Роберт Левандовски, Оливье Жиру и Килиан Мбаппе. Единственный прогноз Макрона, который не сбылся, касался количества голов Мбаппе. 23-летний форвард в матче с Польшей сделал дубль, благодаря чему побил несколько рекордов.