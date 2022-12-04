Стерлинг не поможет сборной Англии в матче с Сенегалом из-за семейных причин
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Сегодня, 4 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором сборная Англии сыграет с Сенегалом. Однако вингер «трёх львов» Рахим Стерлинг не сможет помочь своей команде из-за семейных причин, сообщает официальный аккаунт национальной команды в социальных сетях.
Стерлинг провёл за свою национальную команду на ЧМ в Катаре два матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Оба результативных действия были совершены в матче 1-го тура группового этапа с Ираном.
Матч между Англией и Сенегалом пройдёт на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток главного арбитра матча Ивана Бартона прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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