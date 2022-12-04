Левандовски обрадовался своему голу в ворота Франции на 90+9-й минуте при счёте 0:3

Завершился матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором встречались сборные Франции и Польши. Команды играли на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Встречу обслуживал главный арбитр Хесус Валенсуэла. Победу одержала Франция со счётом 3:1 и пробилась в четвертьфинал турнира.
На 90+7-й минуте при счёте 0:3 поляки заработали пенальти. Мяч попал в руку защитнику французов Деотшанкюлю Юпамекано. Роберт Левандовски подошёл к мячу, но сначала не смог реализовать 11-метровый удар — голкипер соперников Уго Льорис поймал мяч. Однако судья попросил перебить пенальти, так как игроки сборной Франции вбежали в штрафную до удара. Вторую попытку Левандовски использовал успешно, чем остался доволен.
В четвертьфинале французы сыграют с победителем встречи Англия — Сенегал. Матч их потенциальных соперников состоится сегодня, 4 декабря. Начало игры — в 22:00 мск.
- 4 декабря 2022
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