Англия — Сенегал: стартовые составы команд на матч 1/8 финала ЧМ-2022

Сегодня, 4 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором встретятся сборные Англии и Сенегала. Игра между командами пройдёт на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток главного арбитра встречи Ивана Бартона прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

Англия: Пикфорд — Уолкер, Шоу, Стоунз, Магуайр — Райс, Хендерсон, Беллингем, Сака, Фоден — Кейн.

Сенегал: Э. Менди — Якобс, Диалло, Кулибали, Сабали — Н. Менди, Сисс, Дьятта — Сарр, Диа, Ндиайе.

Англия стала победителем группы В, где опередила такие команды, как США, Уэльс и Иран. Сенегал занял второе место в квартете А, где уступил лидерство Нидерландам, но смог обойти Эквадор и Катар. Победитель этой встречи в 1/4 финала сыграет со сборной Франции.