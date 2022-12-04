Англия — Сенегал: стартовые составы команд на матч 1/8 финала ЧМ-2022

Сегодня, 4 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором встретятся сборные Англии и Сенегала. Игра между командами пройдёт на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток главного арбитра встречи Ивана Бартона прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд:
Англия: Пикфорд — Уолкер, Шоу, Стоунз, Магуайр — Райс, Хендерсон, Беллингем, Сака, Фоден — Кейн.
Сенегал: Э. Менди — Якобс, Диалло, Кулибали, Сабали — Н. Менди, Сисс, Дьятта — Сарр, Диа, Ндиайе.
Англия стала победителем группы В, где опередила такие команды, как США, Уэльс и Иран. Сенегал занял второе место в квартете А, где уступил лидерство Нидерландам, но смог обойти Эквадор и Катар. Победитель этой встречи в 1/4 финала сыграет со сборной Франции.
- 4 декабря 2022
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