Адриен Рабьо: сборная Франции готова встретиться с кем угодно

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо прокомментировал победу над Польшей со счётом 3:1 в 1/8 финала чемпионата мира 2022.



«Мы способны на великие дела. У нас нет предпочтений по поводу соперника на четвертьфинал, мы должны сосредоточиться на себе и показать такую же концентрацию, как во втором тайме. Наша сборная готова встретиться с кем угодно», — приводит слова Рабьо RMC Sport.

На 44-й минуте форвард сборной Франции Килиан Мбаппе сделал своевременный пас в штрафную, Оливье Жиру оторвался от опекуна и пробил точно в дальний угол ворот — польский голкипер Войцех Щенсны не сумел справиться с ударом. На 74-й минуте французы быстро перешли из обороны в атаку, Усман Дембеле сделал пас к штрафной, Мбаппе обработал мяч и спокойно уложил его в верхний угол ворот. В компенсированное время Мбаппе оформил дубль.



Франция в 1/4 финала встретится с победителем матча Англии и Сенегала. Они проведут свою игру сегодня же, 4 декабря (22:00 мск). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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