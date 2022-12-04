Левандовски — о поражении Франции: когда играем в обороне, радости от футбола нет

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски ответил на вопрос, сможет ли он принять участие в следующем чемпионате мира, подвергнув сомнению при этом нынешнюю игровую модель своей команды. Сегодня польские футболисты потерпели поражение в 1/8 финала от Франции (1:3) и покинули мундиаль в Катаре.
«Это ещё долгий путь. Конечно, нужно получать удовольствие от футбола, это будет важно даже в ближайшем будущем. Когда мы атакуем, всё по-другому, а когда играем больше в обороне, такой радости уже нет. Есть факторы, которые могут повлиять на моё решение», — приводит слова Левандовского Relevo.
Ранее главный тренер польской сборной Чеслав Михневич заявил, что залог успеха на чемпионате мира — ставка на игру в обороне. Его команда в четырёх встречах на турнире забила три гола и пропустила при этом пять мячей.
- 4 декабря 2022
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