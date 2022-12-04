Мбаппе признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ-2022 Франция — Польша

Сегодня, 4 декабря, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором встречались сборные Франции и Польши. Команды играли на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Встречу обслуживал главный арбитр Хесус Валенсуэла. Победу одержала Франция со счётом 3:1 и пробилась в четвертьфинал турнира.
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе был признан лучшим игроком этого матча. Он отметился двумя забитыми мячами и голевой передачей. С передачи Мбаппе первый гол французов в матче забил форвард Оливье Жиру на 44-й минуте. На 74-й минуте французы быстро перешли из обороны в атаку, Усман Дембеле сделал пас к штрафной, Мбаппе обработал мяч и спокойно уложил его в верхний угол ворот. В начале компенсированного времени Мбаппе обводящим ударом в дальнюю девятку оформил дубль. На 90+9-й минуте поляк Роберт Левандовски забил единственный гол своей команды с пенальти.
В 1/4 финала сборная Франции встретится с победителем пары Англия — Сенегал. Соперник определится сегодня, 4 декабря. Начало матча — в 22:00 мск.
- 4 декабря 2022
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