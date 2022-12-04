Дидье Дешам высказался о роли Оливье Жиру и Уго Льориса в сборной Франции

Тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Польшей (3:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 высказался о форварде Оливье Жиру и голкипере Уго Льорисе. Жиру, который открыл счёт в матче, обогнал Тьерри Анри и стал лучшим бомбардиром «трёхцветных» в истории, а Льорис провёл 124-й матч за сборную и догнал рекордсмена по этому показателю – Лилиана Тюрама.
«Жиру – невероятный игрок, сейчас многие говорят о нём, хотя его критиковали, но Оливье – игрок со своим настроем. Ему всегда приходится бороться за место в составе. Когда он не играл постоянно, он всё равно был очень полезен для команды. Он предпочитает голам коллективные успехи, но обойти Тьерри Анри – это что-то.
Уго Льорис тоже установил рекорд. Это те люди, которые были в составе ещё с чемпионата мира 2014, они до сих пор с нами. Эти игроки сохранили свой высокий уровень. Они всегда хотят побеждать и передают это стремление молодёжи», — приводит слова Дешама RMC Sport.
Франция в 1/4 финала встретится с победителем матча Англии и Сенегала. Они проведут свою игру сегодня же, 4 декабря (22:00 мск). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 4 декабря 2022
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