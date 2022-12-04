Защитник Франции Кунде прокомментировал неснятую цепочку в матче 1/8 ЧМ с Польшей

Центральный защитник сборной Франции Жюль Кунде прокомментировал ситуацию, когда судьи во время матча 1/8 финала чемпионата мира с Польшей (победа французов 3:1) попросили его снять цепочку с шеи, которую игрок забыл снять перед стартовым свистком. Стоит отметить, что арбитры заметили украшение у игрока только на 42-й минуте встречи.
«Я забыл об этом. Со мной такого никогда не случалось, ни в Испании, ни где-либо ещё, но на этот раз я забыл об этом. Что сказал арбитр? Судья просто сказал мне удалить его, но не более того», — приводит слова французского защитника Relevo.
Согласно правилам ФИФА, футболистам запрещено иметь на теле какие-либо украшения, в том числе кольца, серёжки и цепочки. В случае, если после предупреждения от арбитра игрок не подчиниться требованиям, он может получить жёлтую карточку.
- 4 декабря 2022
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