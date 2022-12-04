Колосков: есть три футбольных гения — Пеле, Марадона и Месси. Мбаппе до них не дотягивает!

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об игре сборной Франции с командой Польши (3:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира, а также о лидере французов — нападающем Килиане Мбаппе.



«Это была лучшая игра сборной Франции на чемпионате мира. Они прибавляют от игры к игре. В группе французы выступили на процентов сорок своих возможностей. Сегодня они показали роскошный футбол!



Наверное, их нельзя назвать основными претендентами на титул. Но они одни из ключевых фаворитов мундиаля. Рано говорить, гений Мбаппе или нет? Для меня на данный момент есть три футбольных гения — Пеле, Марадона и Месси. Мбаппе пока до них не дотягивает!» — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.