Левандовски обнимался с Мбаппе, фанаты ярко поддерживали на трибунах. Фото победы Франции

Завершился матч 1/8 финала чемпионата мира 2022 между сборными Франции и Польши. Команды играли на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Стартовый свисток главного арбитра Хесуса Валенсуэлы прозвучал в 18:00 мск. Победу одержала Франция со счётом 3:1 и пробилась в четвертьфинал турнира, где встретится с победителем матча Англии и Сенегала.



Лучшие кадры с матча Франция — Польша — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Форвард сборной Франции Оливье Жиру после победы в матче 1/8 финала чемпионата мира с Польшей (3:1) прокомментировал свой рекорд. Жиру забил 52-й мяч за французскую сборную и обошёл Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров национальной команды.



«Я получил слишком много сообщений. Надеюсь забить ещё больше, чтобы пройти как можно дальше на чемпионате мира. Моя физическая форма в порядке, с этим нет проблем», — приводит слова Жиру RMC Sport.