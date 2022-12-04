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Дешам — об игре Кунде с цепочкой на шее: он не имел права так поступать

Дешам — об игре Кунде с цепочкой на шее: он не имел права так поступать
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Тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Польшей (3:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 высказался об эпизоде с защитником Жюлем Кунде. Игрок вышел на игру с цепочкой на шее, что запрещено правилами ФИФА. Долгое время футболист играл без каких-либо претензий со стороны арбитра, пока на 42-й минуте боковой судья не попросил Жюля снять украшение.

«Он не имел на это права. Я не знаю, что у него на цепочке, знаю лишь, что он немного суеверен. Это проявляется на тренировках. Не знаю смысла этого поступка. Ему повезло, что он не попался мне на глаза. Судья сказал нам, что игрокам запрещено выступать с браслетами, цепочками, часами и солнцезащитными очками. Жюль не должен был так поступать. Я думал, что он их снимет, но этого не случилось. Это наша вина», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Франция в 1/4 финала встретится с победителем матча Англии и Сенегала. Они проведут свою игру сегодня же, 4 декабря (22:00 мск). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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