Оливье Жиру: сбылась моя детская мечта — превзойти рекорд Тьерри Анри!
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Нападающий сборной Франции Оливье Жиру поделился эмоциями от того, что стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды, а также прокомментировал ход матча 1/8 финала чемпионата мира с Польшей (3:1).
«Это фантастика, сбылась моя детская мечта — превзойти рекорд Тьерри Анри! Я испытываю огромную гордость, это нечто экстраординарное — иметь возможность сделать это во время матча чемпионата мира. Надеюсь, я продолжу забивать снова. Мой гол вывел нас на верный путь в сложной игре, где мы немного рисковали, но потом сумели забить второй и третий мячи.
Теперь приключения продолжаются. Дорога ещё длинная, но давайте не будем скрывать наше удовлетворение сегодняшним результатом», — приводит слова Жиру итальянский журналист Альфредо Педулла.
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