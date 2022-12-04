Оливье Жиру: сбылась моя детская мечта — превзойти рекорд Тьерри Анри!

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру поделился эмоциями от того, что стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды, а также прокомментировал ход матча 1/8 финала чемпионата мира с Польшей (3:1).

«Это фантастика, сбылась моя детская мечта — превзойти рекорд Тьерри Анри! Я испытываю огромную гордость, это нечто экстраординарное — иметь возможность сделать это во время матча чемпионата мира. Надеюсь, я продолжу забивать снова. Мой гол вывел нас на верный путь в сложной игре, где мы немного рисковали, но потом сумели забить второй и третий мячи.

Теперь приключения продолжаются. Дорога ещё длинная, но давайте не будем скрывать наше удовлетворение сегодняшним результатом», — приводит слова Жиру итальянский журналист Альфредо Педулла.