Смородская: РФС не стоит поднимать вопрос перехода в Азию. Надо набраться терпения и ждать

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась на тему возможного перехода России в Азиатскую футбольную конфедерацию.
«Азиатские сборные на групповом этапе ЧМ выступили здорово! От них никто и ничего не ждал: ни от Южной Кореи, ни от Японии. Но я считаю, что РФС не стоит поднимать вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию. Надо набраться терпения и ждать. Ждать пять-десять лет? Не думаю, что десять лет придётся ждать. Думаю, меньше. Мы надеемся на лучшее», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что обсуждение возможного перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию состоится на ближайшем заседании исполкома.
- 4 декабря 2022
-
22:58
-
22:53
-
22:49
-
22:40
-
22:38
-
22:37
-
22:30
-
22:16
-
22:10
-
22:08
-
22:05
-
21:50
-
21:49
-
21:45
-
21:41
-
21:30
-
21:28
-
21:23
-
21:22
-
21:12
-
20:57
-
20:56
-
20:52
-
20:45
-
20:45
-
20:43
-
20:31
-
20:27
-
20:26
-
20:20
-
20:04
-
20:03
-
19:58
-
19:44
-
19:44