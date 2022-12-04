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Смородская: РФС не стоит поднимать вопрос перехода в Азию. Надо набраться терпения и ждать

Смородская: РФС не стоит поднимать вопрос перехода в Азию. Надо набраться терпения и ждать
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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась на тему возможного перехода России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Азиатские сборные на групповом этапе ЧМ выступили здорово! От них никто и ничего не ждал: ни от Южной Кореи, ни от Японии. Но я считаю, что РФС не стоит поднимать вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию. Надо набраться терпения и ждать. Ждать пять-десять лет? Не думаю, что десять лет придётся ждать. Думаю, меньше. Мы надеемся на лучшее», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что обсуждение возможного перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию состоится на ближайшем заседании исполкома.

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