Маурисио Почеттино прокомментировал успехи Килиана Мбаппе

Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о нападающем сборной Франции Килиане Мбаппе.

«Он удивительный талант, он яркий и невероятно умный. Думаю, что мы очень хорошо его обучили, поэтому вы видите всё мастерство, которое он демонстрирует сейчас (смеётся).

Может ли быть раздутое эго? Нет, для меня это неправда. Это нормально, ему всего 23 года, а он уже выиграл чемпионат мира. Он удивительный игрок и невероятный талант, но проблема в том, что иногда нужно управлять собой, потому что мы говорим, что он входит в три-пять лучших игроков мира, и ему нелегко управлять собой», — приводит слова Почеттино Eurosport.co.uk.

Мбаппе возглавил список лучших бомбардиров текущего чемпионата мира, забив пять мячей.

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