Мбаппе: я здесь не для того, чтобы выиграть «Золотой мяч». Я хочу завоевать Кубок мира

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, который оформил дубль, в матче 1/8 финала чемпионата мира с Польшей (3:1), заявил, что намерен выиграть чемпионат мира — 2022.
«Я приехал сюда, чтобы выиграть этот чемпионат мира. Я здесь не для того, чтобы выиграть «Золотой мяч» или «Золотую бутсу». Если получится завоевать эти награды, конечно, я буду счастлив, но я здесь не для этого. Я здесь, чтобы побеждать и помогать сборной Франции», — приводит слова Мбаппе Sky Sports.
Килиан Мбаппе был признан лучшим игроком в матче с Польшей. Также он вышел в лидеры гонки бомбардиров чемпионата мира в Катаре, забив четвёртый и пятый голы на турнире.
Франция в 1/4 финала встретится с победителем матча Англии и Сенегала. Они уже начали свою игру в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
10 самых ценных футболистов по количеству голевых действий:
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