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Англия — Сенегал: Хендерсон вывел англичан вперёд на 38-й минуте

Англия — Сенегал: Хендерсон вывел англичан вперёд на 38-й минуте
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Сегодня, 4 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором встречаются сборные Англии и Сенегала. Команды играют на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток главного арбитра встречи Ивана Бартона прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 38-й минуте встречи англичане убежали в опасную контратаку. С левого фланга Джуд Беллингем сделал пас низом в штрафную площадь, где никем неприкрытый Джордан Хендерсон уверенно замкнул передачу — 1:0.

Англия стала победителем группы В, где опередила такие команды, как США, Уэльс и Иран. Сенегал занял второе место в квартете А, где уступили лидерство Нидерландам, но смогли обойти Эквадор и Катар. Победитель этой встречи в 1/4 финала сыграет со сборной Франции.

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