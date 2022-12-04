Главный тренер Польши: ни один тренер не знает, как остановить Мбаппе в его нынешней форме

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич после матча 1/8 финала чемпионата мира с Францией (1:3) высказался о нападающем соперника Килиане Мбаппе, который стал автором дубля и был признан лучшим игроком матча.

«Нет способа остановить его. Никто не знает рецепта, ни один тренер, если учитывать форму, в которой Мбаппе находится. Сегодня он причинил нам боль, но я всё равно болею за него, потому что он настоящая звезда.



Я думаю, после смены поколений Мбаппе будет лучшим игроком долгие годы», — приводит слова специалиста Sky Sports.

Польша завершила выступление на чемпионате мира, сборная Франции сыграет с победителем матча Англия — Сенегал, который проходит в эти минуты. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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