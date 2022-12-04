Англия — Сенегал: Кейн укрепил преимущество англичан на 45+3-й минуте

Сегодня, 4 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором встречаются сборные Англии и Сенегала. Команды играют на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток главного арбитра встречи Ивана Бартона прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 45+3-й минуте английская сборная убежала в контратаку правым флангом. Фил Фоден отдал передачу на ход Гарри Кейну. Нападающий вышел один на один с вратарём и сильным ударом низом сумел забить свой первый гол на чемпионате мира в Катаре — 2:0.
Англия стала победителем группы В, где опередила такие команды, как США, Уэльс и Иран. Сенегал занял второе место в квартете А, где уступил лидерство Нидерландам, но смог обойти Эквадор и Катар. Победитель этой встречи сыграет в 1/4 финала со сборной Франции.
- 4 декабря 2022
-
22:58
-
22:53
-
22:49
-
22:40
-
22:38
-
22:37
-
22:30
-
22:16
-
22:10
-
22:08
-
22:05
-
21:50
-
21:49
-
21:45
-
21:41
-
21:30
-
21:28
-
21:23
-
21:22
-
21:12
-
20:57
-
20:56
-
20:52
-
20:45
-
20:45
-
20:43
-
20:31
-
20:27
-
20:26
-
20:20
-
20:04
-
20:03
-
19:58
-
19:44
-
19:44