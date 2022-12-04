Червиченко — о России в ФИФА и УЕФА: зачем оставаться там, где все тебе не рады?

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался на тему возможного перехода России в Азиатскую футбольную конфедерацию



«Когда есть безвыходная ситуация, то нужно всё равно продолжать бороться и искать пути решения. Азия? Это неплохой и здравый вариант развития событий. Не думаю, что с УЕФА и ФИФА в ближайшие пять лет нас может что-то объединять. Зачем оставаться там, где все тебе не рады? В Азии много дружественных нам стран. Из тех, кто нас не любит — только Япония.

Но с другой стороны, в азиатскую группу нас никто и не звал пока что. Без приглашения туда просто так не зайдёшь. Нужно планировать и анализировать ситуацию. Если уходить туда, то на какое время и как. Будут проблемы с перелётами — это тоже нужно учесть. Нужно думать, но стучаться в закрытую дверь бессмысленно и глупо», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.