Гарри Кейн установил рекорд сборной Англии, забив свой 11-й гол на крупных турнирах

Форвард сборной Англии Гарри Кейн, который отметился голом в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 с Сенегалом, забил 11-й мяч за англичан на крупных турнирах. Это рекорд «трёх львов». Кейн сумел обойти Гари Линекера, у которого 10 мячей на чемпионатах мира и на Евро, сообщает портал Opta.

На 45+3-й минуте английская сборная убежала в контратаку правым флангом. Фил Фоден отдал передачу на ход Гарри Кейну. Нападающий вышел один на один с вратарём и сильным ударом низом сумел забить свой первый гол на чемпионате мира в Катаре — 2:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Англия стала победителем группы В, где опередила такие команды, как США, Уэльс и Иран. Сенегал занял второе место в квартете А, где уступил лидерство Нидерландам, но смог обойти Эквадор и Катар. Победитель этой встречи сыграет в 1/4 финала со сборной Франции.

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