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Англия — Сенегал: Букайо Сака забил третий мяч англичан на 57-й минуте

Англия — Сенегал: Букайо Сака забил третий мяч англичан на 57-й минуте
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Сегодня, 4 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором встречаются сборные Англии и Сенегала. Команды играют на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток главного арбитра встречи Ивана Бартона прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 57-й минуте англичане провели опасную атакую на ворота Сенегала левым флангом. Фил Фоден отдал пас низом в штрафную площадь, где Букайо Сака сумел сыграть на опережение и переправить мяч в ворота — 3:0.

Англия стала победителем группы В, где опередила такие команды, как США, Уэльс и Иран. Сенегал занял второе место в квартете А, где уступил лидерство Нидерландам, но смог обойти Эквадор и Катар. Победитель этой встречи сыграет в 1/4 финала со сборной Франции.

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