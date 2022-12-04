Определилась вторая пара четвертьфиналистов чемпионата мира 2022

Завершились два матча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Вслед за сборными Нидерландов и Аргентины, которые составили первую четвертьфинальную пару, в 1/4 финала турнира сумели пройти команды Франции и Англии, которые сыграют друг с другом. Встреча состоится 10 декабря.



Команда Дидье Дешама уверенно переиграла соперников из Польши (3:1) благодаря дублю Килиана Мбаппе и голу Оливье Жиру. Единственный мяч поляков в концовке матча забил Роберт Левандовски, который реализовал пенальти. Мбаппе забил уже пять мячей на турнире и возглавляет гонку бомбардиров, а Жиру стал лучшим бомбардиром в истории французской национальной команды, обойдя Тьерри Анри. Мяч в ворота Польши стал для игрока «Милана» 52-м в футболке сборной Франции.



Англичане обыграли команду Сенегала (3:0). Голы Джордана Хендерсона и Гарри Кейна позволили команде Гарета Саутгейта создать к перерыву комфортное преимущество – 2:0. Во втором тайме Букайо Сака забил третий гол англичан.