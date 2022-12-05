Сетка плей-офф ЧМ-2022 после матчей 4 декабря

Завершились два матча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. В четвертьфинал турнира пробились сборные Англии и Франции, которые составили вторую четвертьфинальную пару. Их встреча состоится 10 декабря. Дубль Килиана Мбаппе помог Франции обыграть Польшу – 3:1, англичане забили три безответных мяча в ворота Сенегала.
В нижней части сетки другую пару в 1/4 финала турнира составят победители матчей Марокко – Испания и Португалия – Швейцария. Сильнейшая сборная из этой четвёрки в полуфинале встретится с Англией или Францией.
Ранее в верхней части сетки первой парой четвертьфиналистов стали сборные Нидерландов и Аргентины. «Оранжевые» уверенно обыграли США – 3:1, а аргентинцы были сильнее Австралии -2:1.
В верхней части сетки также состоятся матчи Япония – Хорватия и Бразилия – Южная Корея. Победители этих противостояний составят вторую четвертьфинальную пару. Команда, преодолевшая стадию 1/4 финала, сыграет в полуфинале с победителем матча Нидерланды – Аргентина.
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