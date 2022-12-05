Франция и Англия впервые встретятся в рамках плей-офф крупных международных турниров

4 декабря состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира, где сборная Англия разгромила Сенегал со счётом 3:0 и уверенно шагнула в следующую стадию турнира, где ей предстоит встретиться с Францией. Как сообщает статистический портал Opta Sport, эта встреча между командами будет первой в рамках плей-офф крупных международных турниров — мундиаля и чемпионата Европы.
Подопечные Гарета Саутгейта уверенно идут на этом чемпионате в Катаре, выиграв свою группу с США, Уэльсом и Ираном. Сборная Франции, в свою очередь, также заняла первое место своей группы, где обошла Австралию, Тунис и Данию. В 1/8 трёхцветные спокойно обыграли Польшу — 3:1.
Матч 1/4 финала между сборными Англии и Франции состоится 10 декабря. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.
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