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Франция и Англия впервые встретятся в рамках плей-офф крупных международных турниров

Франция и Англия впервые встретятся в рамках плей-офф крупных международных турниров
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4 декабря состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира, где сборная Англия разгромила Сенегал со счётом 3:0 и уверенно шагнула в следующую стадию турнира, где ей предстоит встретиться с Францией. Как сообщает статистический портал Opta Sport, эта встреча между командами будет первой в рамках плей-офф крупных международных турниров — мундиаля и чемпионата Европы.

Подопечные Гарета Саутгейта уверенно идут на этом чемпионате в Катаре, выиграв свою группу с США, Уэльсом и Ираном. Сборная Франции, в свою очередь, также заняла первое место своей группы, где обошла Австралию, Тунис и Данию. В 1/8 трёхцветные спокойно обыграли Польшу — 3:1.

Матч 1/4 финала между сборными Англии и Франции состоится 10 декабря. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

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