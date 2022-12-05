Фоден стал самым молодым игроком, сделавшим два ассиста в матче плей-офф ЧМ, после Роналдо

Вчера, 4 декабря, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором встречались сборные Англии и Сенегала. Команды играли на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Встречу обслуживал главный арбитр Иван Бартон (Сальвадор). Сборная Англии одержала победу со счётом 3:0.
Полузащитник сборной Англии Филип Фоден отметился двумя голевыми передачами. В возрасте 22 лет и 190 дней он стал вторым молодым игроком, сделавшим два ассиста в матче плей-офф чемпионата мира. Рекорд принадлежит бразильцу Роналдо — 21 год и 284 дня в матче против сборной Дании (3:2) на ЧМ-1998. Об этом сообщил статистический портал Opta Sport.
С передач Фодена отличились Гарри Кейн и Букайо Сака. Ещё один гол англичан забил Джордан Хендерсон.
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