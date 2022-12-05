Сенегал потерпел самое крупное поражение в международных турнирах

4 декабря состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором сборная Сенегала разгромно уступила Англии со счётом 0:3. Как сообщает статистический портал Opta Sport, этот проигрыш стал самым крупным для африканской команды за всю историю выступлений в рамках крупных турниров — кубка африканский наций и мундиаля.
Первые полчаса игры, несмотря на контроль мяча со стороны англичан, Сенегал имел несколько возможностей для взятия ворот, однако не сумел воспользоваться своими шансами. Зато это успешно сделали подопечные Гарета Саутгейта — на 38-й минуте сначала отличился Джордан Хендерсон, а через 10 минут это сделал Гарри Кейн. На 57-й минуте Букайо Сака забил третий мяч «трёх львов» в этой встрече.
Сенегал занял второе место в группе А, уступив главенство сборной Нидерландов. В плей-офф подопечные Алиу Сиссе сумели пробиться благодаря победе над Эквадором в 3-м туре группового этапа со счётом 2:1.
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