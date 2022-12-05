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Рахим Стерлинг пропустил матч Англии с Сенегалом из-за ограбления дома в Лондоне

Рахим Стерлинг пропустил матч Англии с Сенегалом из-за ограбления дома в Лондоне
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4 декабря состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, в котором Англия разгромила Сенегал со счётом 3:0. Вингер «трёх львов» Рахим Стерлинг не смог помочь своей команде из-за личных проблем. Как сообщает британский журналист Daily Telegraph Мэтт Лоу, футболист стал жертвой ограбления своего дома в Лондоне, пока находился в Катаре в составе сборной.

Чтобы убедиться в благополучии своих родных, Рахим решил вернуться в Великобританию. Если он будет уверен, что с его близкими всё хорошо, то надеется вернуться в Катар, чтобы помочь своей сборной продолжить борьбу в турнире.

В отсутствие Стерлинга сборная Англии сумела уверенно разгромить Сенегал со счётом 3:0 и выйти в 1/4 финала турнира, где встретится с Францией.

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