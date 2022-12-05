Игорь Шалимов: поляки — домой! Они — негодяи, с Россией так себя вести нельзя

Бывший тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов отреагировал на вылет сборной Польши с чемпионата мира 2022. Команда Чеслава Михневича в 1/8 финала турнира уступила команде Франции со счётом 1:3 и завершила выступление на турнире.

«Поляки – негодяи, которые первые отказались с нами играть. Первый же момент какой был? Наши игры перенесли на нейтральное поле, потом поляки сказали, что не будут с нами играть, а потом пошли чехи, шведы – и понеслась вот эта чехарда.



Они поставили ФИФА и УЕФА в такие условия, что им нечего было делать. Поэтому поляки – домой! Хорошо, что 3:1. Я вообще даже не хотел, чтобы поляки выходили из группы. С Россией так себя вести нельзя», – сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».